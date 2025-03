Il caso dello xantelasma da dieta carnivora

Un caso clinico recente ha messo in luce le conseguenze negative di una dieta esclusivamente carnivora. Un uomo di 40 anni, residente in Florida, ha sviluppato xantelasma, noduli giallastri sulla pelle, dopo aver seguito per otto mesi un regime alimentare a base di carne e prodotti animali. La sua dieta includeva fino a quattro chilogrammi di formaggio, hamburger e burro, escludendo completamente carboidrati, fibre e zuccheri.

Dopo otto mesi, ha cominciato a notare la comparsa di noduli asintomatici su palmi e piante dei piedi. Esami del sangue hanno mostrato livelli di colesterolo totale superiori a 1.000 mg/dL. I medici hanno diagnosticato xantelasma avanzato, dovuto a depositi di colesterolo sotto la pelle. Nonostante i cambiamenti nella dieta e la riduzione del colesterolo, l’unico rimedio efficace per rimuovere i noduli risulta essere l’intervento chirurgico o la crioterapia.

Lo xantelasma è un segnale di disturbi metabolici, principalmente legato a condizioni come l’ipercolesterolemia. Fattori di rischio includono un’alimentazione eccessivamente ricca di grassi saturi e colesterolo, obesità e predisposizione genetica. La dieta carnivora, eliminando frutta e verdura, porta a carenze nutrizionali e un aumento del rischio di malattie cardiache e metaboliche.

Sebbene possa sembrare che la dieta carnivora possa offrire vantaggi temporanei, i suoi effetti a lungo termine sul metabolismo possono essere dannosi, come dimostra il caso clinico. È essenziale consultare esperti prima di intraprendere diete drastiche e monitorare i parametri di salute, sottolineando l’importanza di una dieta equilibrata.