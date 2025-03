Il caso del (Ramulus mikado) e la perdita della riproduzione sessuale

Uno studio sul fasmide giapponese Ramulus mikado ha rivelato che questa specie può perdere la riproduzione sessuale senza estinguersi, sollevando interrogativi sulla fertilità umana e sulla possibilità di attivare cellule riproduttive senza fecondazione. La riproduzione sessuale è predominante in natura per favorire la diversità genetica, ma alcune specie, inclusi insetti come i fasmidi, adottano strategie alternative come la partenogenesi, dove le femmine generano prole senza accoppiamento.

I maschi di R. mikado, pur accoppiandosi, sono sterili e non producono spermatozoi vitali, quindi non contribuiscono geneticamente alla prole, che presenta solo DNA materno. La degenerazione dell’apparato riproduttivo maschile è evidente, e le femmine stanno mostrando una regressione degli organi riproduttivi, indicando che la partenogenesi è ora l’unica forma di riproduzione efficace.

La ricerca ha avuto difficoltà nel reperire maschi, con solo sette esemplari raccolti attraverso collaborazioni con musei e citizen science. Questa evoluzione mostra che una specie può prosperare senza riproduzione sessuale per lunghi periodi e ha importanti conseguenze per la biomedicina. La ricerca sulla partenogenesi offre possibilità per trattare l’infertilità e sviluppare organi compatibili.

Il caso di R. mikado sfida le convinzioni tradizionali riguardo alla diversità genetica e alla sua importanza per la sopravvivenza delle specie. Le scoperte suggeriscono che l’asessualità non porta necessariamente all’estinzione. Queste ricerche potrebbero cambiare la nostra comprensione dell’evoluzione e dell’importanza della riproduzione sessuale.