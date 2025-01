Il caso dei pappagalli più scostumati del Regno Unito

Gli animali selvatici continuano a sorprendere, e un esempio è rappresentato da alcuni pappagalli grigi africani, noti anche come pappagalli cenerini, ospitati al Lincolnshire Wildlife Park nel Regno Unito. Questi pappagalli, di nome Billy, Elsie, Eric, Jade e Tyson, si sono distinti per la loro maleducazione: hanno iniziato a insultare i passanti con parolacce e oscenità, attirando l’attenzione sia dei visitatori che dei media. Non si sono limitati a ripetere alcune parole, ma hanno creato una sorta di “corale” irriverente di insulti, sorprendendo inizialmente il pubblico con la loro straordinaria capacità di imitazione.

Tuttavia, il personale del parco ha dovuto affrontare un problema: le offese pronunciate dai pappagalli potrebbero turbare i visitatori più giovani. Così, è stata presa la decisione di separare i cinque esemplari per contenere il fenomeno e ridurre il rischio di scandalo. Gli esperti hanno notato che il comportamento dei pappagalli era amplificato dall’incoraggiamento reciproco, creando un effetto a catena che ha portato a un’escalation di “espressioni colorite”.

Nonostante il divertimento che la situazione ha portato, il parco ha scelto di proteggere l’esperienza dei visitatori, specialmente dei bambini. La separazione dei pappagalli non ha diminuito l’interesse pubblico verso il parco, ma ha messo in risalto quanto questi animali siano speciali e intelligenti, dimostrando la loro incredibile capacità di assimilare e contestualizzare il linguaggio umano in modi inaspettati.