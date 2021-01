Dayane Mello grazie al Grande Fratello Vip è diventata una celebrità in Brasile perché oltre oceano è arrivato il messaggio che la modella è stata presa di mira dai gieffini, è stata bersagliata da noi telespettatori e che ha ricevuto “offese razziste” ed “offese misogine” sui social e non solo.

Il caso è finito anche in un loro tg e nel servizio a lei dedicato sono state riportate frasi come “Una p**a del genere non deve mettere piede in Italia, è la vergogna” / “Spero che non rappresenta le donne italiane” / “A causa sua deve tornare, fuori dall’Italia”.

Frasi che NON sono mai state pronunciate all’interno del Grande Fratello Vip, ma che hanno reso la Mello – di fatto – una celebrità nel suo paese di nascita.

La trasmissione ‘Fantastico‘ ha pure realizzato un reportage su lei andando ad intervistare amici d’infanzia e gente che la conosce.

Dayane Mello, una star in Brasile: ecco il servizio a lei dedicato

DAYANE NO FANTÁSTICO PRA QUEM PERDEU👇 pic.twitter.com/kezShohRCH — vic 🎃🌋 (@mellociivz) January 11, 2021

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Dayane Mello dovrebbe davvero tornare per un bel periodo nel suo paese natale, perché sarebbe un peccato non sfruttare questa popolarità.

E se Dayane Mello è diventata famosa in Brasile, sempre grazie al Grande Fratello Vip, Rosalinda (quando ancora era Adua Del Vesco) e Massimiliano Morra, grazie all’AresGate hanno trovato popolarità in Spagna.

Mai un nostro reality è stato così tanto visto anche all’estero, un successo senza precedenti.