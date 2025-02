Il Caso Caputi: Denunce contro il Procuratore Lo Voi dai Servizi Segreti

Esposto dei servizi segreti contro il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, nel “caso Caputi“, un evento senza precedenti che coinvolge il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis). Il documento presentato alla procura di Perugia, competente per indagare i magistrati di Roma, accusa Lo Voi di violazione dell’articolo 42 comma 8 della legge 124 del 2007, sostenendo che la procura di Roma avrebbe dovuto adottare misure per evitare la diffusione indebita di informative riservate.

Il caso è relativo all’indagine avviata dopo la denuncia di Gaetano Caputi, capo di gabinetto della premier Giorgia Meloni, contro alcuni giornalisti del quotidiano Il Domani, accusati di aver pubblicato articoli sui controlli a suo carico. Gli inquirenti hanno riscontrato accessi non autorizzati al database di Punto Fisco da parte degli agenti dell’Aisi riguardanti Caputi. Lo Voi ha richiesto spiegazioni all’Aisi sugli accessi, ricevendo una relazione riservata, successivamente inclusa negli atti distribuiti ai giornalisti al termine dell’indagine.

Il Domani ha poi reso pubblico questo documento riservato, suscitando reazioni politiche, compresa la convocazione del sottosegretario Alfredo Mantovano al Copasir, dove ha anticipato possibili conseguenze giudiziarie per la procura di Roma. Il Dis fa riferimento a normative relative alla visione di documenti classificati, precisando che essi possono essere visionati senza poter estrarre copie. Ora, sarà la procura di Perugia a decidere sulla fondatezza dell’accusa mossa dal Dis.