Il Caso Almasri: L’Avvocato Luigi Li Gotti Accusa Meloni

Con l’esposto in Procura sul caso Almasri, l’avvocato Luigi Li Gotti ha avviato l’indagine su Giorgia Meloni, che lo ha definito un “ex politico di sinistra”. Li Gotti, noto per aver difeso pentiti della mafia come Buscetta e Brusca, ha avuto un percorso politico complesso: ha militato nel Msi e in Alleanza Nazionale prima di unirsi all’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro. Meloni ha descritto Li Gotti in un video, accennando alla sua vicinanza a Romano Prodi, ma la sua carriera risulta più affine alle posizioni della premier.

Li Gotti ha iniziato la sua carriera politica negli anni ’60 in Calabria, divenendo segretario di federazione del Msi e consigliere comunale. Nel 2007 è emerso un suo legame con Francesco Barbuto, un importante esponente del Msi. Negli anni ’70, Li Gotti era ben inserito nel milieu neofascista, seguendo Franco Servello. Dopo aver militato in Alleanza Nazionale, ha lasciato il partito nel 1998 e si è unito a Italia dei Valori.

Nel secondo governo Prodi, Li Gotti ha ricoperto il ruolo di sottosegretario alla Giustizia. Sebbene abbia difeso mafiosi e rappresentato parti civili in processi contro la criminalità, ha chiarito la natura della sua denuncia come un atto dovuto. Recentemente, ha assistito anche i familiari delle vittime del naufragio di Cutro. La Procura di Roma ha iscritto Meloni e i ministri nel registro, ma sarà compito della premier fare le dovute valutazioni sul caso.