Il Caso Almasri: Dal Viaggio a Londra all’Arresto e Rilascio di Meloni – Le Fasi della Controversia

Il caso Almasri sta generando tensioni politiche in Italia, con la premier Giorgia Meloni e altri membri del governo sotto inchiesta. Nonostante ciò, Meloni si mostra fiduciosa e cita sondaggi favorevoli. Osama Najeem Almasri, generale libico, è accusato dalla Corte penale internazionale di crimini di guerra e reati contro l’umanità, incluse torture e omicidi di prigionieri. Il suo viaggio in Europa è iniziato il 6 gennaio, passando per Roma e successivamente a Londra e Bruxelles. Il 18 gennaio, la Corte ha emesso un mandato d’arresto per Almasri, associato a crimini commessi nella prigione di Mitiga, dove 34 persone sarebbero state uccise e un bambino violentato.

Dopo essere stato fermato a Torino il 19 gennaio mentre assisteva a una partita di calcio, Almasri è stato arrestato ma rilasciato il 21 gennaio a causa di un errore procedurale. Subito dopo, il governo italiano lo ha rimpatriato in Libia su un volo di Stato. Meloni, il 28 gennaio, ha annunciato la sua iscrizione nel registro degli indagati per favoreggiamento e peculato riguardo al rimpatrio di Almasri, e anche altri membri del governo sono coinvolti nell’inchiesta. La nomina dell’avvocata Giulia Bongiorno come legale unico ha ulteriormente acceso i dibattiti.

Le opposizioni criticano la decisione del governo di riportare in Libia un sospettato di crimini gravi, mentre il governo difende le sue azioni come necessarie per la sicurezza nazionale. Non ci sono conferme ufficiali riguardo a eventuali accordi tra Italia e Libia che giustificherebbero l’operato del governo.