Un recente terremoto ha colpito la Turchia, con un epicentro a Sindirgi: il bilancio attuale è di un morto e almeno trenta feriti, mentre video della tragedia stanno circolando nel web, mostrando il caos e le distruzioni nei comuni vicini.

A Napoli, i vigili del fuoco hanno affrontato intense operazioni a causa di un incendio scoppiato su un traghetto della Tirrenia, con 155 passeggeri a bordo. Un’altra notizia inquietante arriva da Carmagnola, dove è in corso un’inchiesta per omicidio: un ragazzo di 13 anni, non sapendo nuotare, era stato spinto nel fiume Tanaro e ancora non è stato ritrovato.

Nel mondo dello sport, l’italiana Erika Saraceni ha conquistato una medaglia d’oro ai World Games di Tampero, ma l’attenzione dei media pare mancare su di lei. In seguito alla tragica scomparsa del calciatore Suleiman al-Obeid, detto il “Pelé palestinese”, il noto giocatore Mohamed Salah ha denunciato i silenzi della UEFA sulla questione.

In ambito politico, JD Vance ha confermato la partecipazione del Presidente ucraino Zelensky al vertice dell’8 agosto in Alaska, nonostante le dichiarazioni contraddittorie sul suo significato strategico. Infine, il Nobel per la Pace è stato proposto per Donald Trump, nel contesto del conflitto tra Cambogia e Thailandia.

Sul fronte economico, il settore degli ombrelloni è in crisi, con un calo di vendite tra il 20 e il 30%. Mentre molti negozi chiudono per Ferragosto, l’e-commerce continua a resistere, riportando una leggera flessione nelle vendite.