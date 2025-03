Il Carnevale di Rio al The ORGANICS SkyGarden

L’ORGANICS SkyGarden, il rooftop più popolare di Milano situato al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, festeggerà il Carnevale di Rio de Janeiro con un evento unico dedicato alla cultura brasiliana. Dal 28 febbraio all’8 marzo, la terrazza sarà animata da colori vivaci, musica tropicale e un’esperienza culinaria esclusiva che trasporterà gli ospiti in un’autentica atmosfera carioca. Ogni sera, sarà possibile gustare un menù speciale che include quattro cocktail unici: Pra Você, L’Arlecchino, Mágico Carnaval e Beba do Samba, realizzati con ingredienti tipici del Brasile.

In abbinamento ai drink, due piatti rappresentativi della cucina brasiliana saranno offerti: il Pão de Queijo, un pane al formaggio accompagnato da straccetti di maiale e salsa verde, e la Picanha, uno spiedino di carne con jalapeños, Philadelphia speziato, bacon e salsa allo zafferano.

Le serate saranno arricchite da un programma musicale coinvolgente, con DJ set e performance dal vivo in occasioni speciali. Gli artisti che si esibiranno includono Comunicato Samba, Rodrigo Amaral e Sara Lupi, Selena Galleri e Moreno Falciani, e Sara Lupi e Paulo Zannol, offrendo un mix di bossanova e ritmi travolgenti. Le performance dureranno un’ora e mezza, regalando agli ospiti un’esperienza sensoriale unica. L’ORGANICS SkyGarden di Milano è aperto ogni giorno dalle 18:00 in via G.B. Pirelli, 20, presso l’Hyatt Centric Milan Centrale.