Oltre 500 offerte di lavoro a tempo indeterminato in tutta Italia, più di 9 mila posizioni aperte in Europa, circa 300 sessioni di coaching individuale e diversi incontri con esperti italiani e internazionali. Sono queste le colonne portanti che il prossimo 16 settembre animeranno il Career Day europeo di Amazon. L’evento internazionale del colosso americano farà tappa per la prima volta in Italia con l’obiettivo di aiutare chi è in cerca di lavoro e chi vuole cambiare occupazione a tracciare la propria rotta professionale.

L’Amazon Career Day è aperto a tutti coloro che si registreranno sul sito amazoncareerday.com entro il 10 settembre e si preannuncia ricco di opportunità di lavoro, formazione e orientamento. L’evento consentirà infatti agli utenti innanzitutto di scoprire nel dettaglio le 500 offerte di lavoro appena annunciate da Amazon in Italia. Si tratta di posizioni che coinvolgono differenti aree dell’azienda, dagli uffici corporate di Milano ai centri di sviluppo tecnologico, dai data center alla logistica. In questo momento, Amazon è alla ricerca di differenti profili come ingegneri, informatici, sviluppatori di software, sales e marketing account, responsabili amministrativi. Queste nuove posizioni si rivolgono a persone con ogni livello di esperienza, istruzione, background e professionalità, siano essi profili principianti o più esperti.

Nel corso dell’evento saranno proposte (fino a esaurimento delle prenotazioni) anche 300 sessioni di career coaching individuale, in cui i recruiter di Amazon saranno a disposizione per dare suggerimenti e consigli utili su come affrontare in modo efficace il processo di ricerca di un nuovo lavoro, rivedere il proprio curriculum e scoprire più nel dettaglio i profili di cui è alla ricerca oggi Amazon in Italia. Inoltre, sarà possibile candidarsi alle oltre 9.000 posizioni aperte in tutta Europa, dove Amazon ha creato circa 175.000 posti a tempo indeterminato (12.500 sono attualmente impiegati in Italia), a cui si dovrebbero aggiungere altri 40 mila lavoratori nel corso di quest’anno.

Non è tutto perché nel solco del fil rouge dell’evento (“Traccia il tuo percorso”), i partecipanti del Career Day avranno l’opportunità di capire come si lavora in Amazon e incontrare alcune sue figure di spicco italiane e internazionali. Attraverso la testimonianza di manager Amazon, esperti di risorse umane e leader del settore, l’evento cercherà di aiutare gli spettatori a comprendere come approcciare al meglio le sfide del lavoro presenti e future. Andy Jassy, ceo di Amazon, offrirà consigli su come iniziare al meglio il proprio percorso di carriera, mentre sarà Mariangela Marseglia, vice president e country manager Amazon.it e Amazon.es, a offrire una fotografia su cosa significhi lavorare ad Amazon oggi e quali siano i suoi valori guida.

“Il mercato del lavoro globale sta vivendo un’inarrestabile rivoluzione e tra le sfide del dopo pandemia determinante è l’investimento in competenze digitali da affiancarsi alle sempre più importanti soft skills – sottolinea Marseglia – Noi puntiamo da oltre dieci anni sull’Italia. Questa prima edizione del Career Day, l’aver già assunto 12.500 dipendenti a tempo indeterminato e i continui investimenti ne sono la riprova. La scelta di presentare il Career Day proprio in questo periodo ha una valenza simbolica importante a conferma del nostro impegno per la crescita del Paese”.

Zameer Rayani, principal recruiter e strategic advisor per Amazon, offrirà alcuni consigli pratici su come riuscire a distinguersi durante un colloquio in Amazon, rivelando le tipologie di domande più frequenti fatte dagli intervistatori dell’azienda. Gli ospiti scopriranno anche cosa succede dopo il click sul sito Amazon.it e ci sarà spazio per un dialogo a tre sul lavoro del futuro, che sarà moderato da Riccardo Luna, direttore di Italian Tech, e che vedrà il coinvolgimento della career coach Silvia Vianello, di Davide Dattoli, ceo di Talent Garden e di Simone Severini, director Quantum Computing per Amazon Web Services.

Tra le posizioni aperte da Amazon in Italia rientrano naturalmente anche quelle legate alla logistica, ambito sempre più strategico per la filiera dell’e-commerce. “Con questo ulteriore impulso alle assunzioni, l’azienda è alla ricerca di nuove figure anche nei nostri centri logistici dove offriamo opportunità in diversi ruoli, dai responsabili delle operations, agli ingegneri, alle posizioni nelle risorse umane, nella sicurezza e nell’IT – spiega Marco Ferrara, head of Delivery Service Provider Amazon Logistics – Siamo presenti in Italia con oltre 50 sedi e in queste settimane entreranno in funzione due nuovi centri di distribuzione e depositi di smistamento. Le possibilità sono tante, per profili di qualunque livello”.