Il cardinale Kevin Joseph Farrell: Il Successore del Papa

Il termine camerlengo si riferisce a una figura importante della Chiesa, il cardinale Kevin Joseph Farrell, che sostituisce il Papa. Il suo ruolo è cruciale in questa fase, specialmente dopo la morte del Pontefice. Nell’episodio di oggi di “Aggiungi contatto”, esploriamo il significato di questa posizione e la sua rilevanza. Puoi seguirci su diverse piattaforme come YouTube, Apple Podcasts, Spotify e Amazon Music per saperne di più. Le musiche sono fornite da Machiavelli Music.