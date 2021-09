Ancora una volta parole definitive, da parte della Cei sull’eutanasia. Il cardinale presidente, Gualtiero Bassetti, aprendo oggi i lavori del Consiglio episcopale permanente, ha parlato di “grave inquietudine” per “la prospettiva di un referendum per depenalizzare l’omicidio del consenziente”. “Autorevoli giuristi – ha sottolineato – hanno messo in evidenza serie problematiche di compatibilità costituzionale nel quesito per il quale sono state raccolte le firme e nelle conseguenze che un’eventuale abrogazione determinerebbe nell’ordinamento”. Per la Chiesa italiana “è necessario ribadire che non vi è espressione di compassione nell’aiutare a morire” ed è “una contraddizione stridente” con la solidarietà respirata in tutto il Paese in questo periodo difficile segnato dalla pandemia del Covid.

Al Consiglio permanente i vescovi affrontano le tematiche più urgenti dell’agenda ecclesiale rispetto anche alle emergenze del Paese. È un’agenda non studiata a tavolino ma che dettata dalla voce dei vescovi sparsi sul territorio. “Le ferite causate dalla pandemia nel tessuto economico-sociale del Paese sono ancora profonde – spiega non a caso il cardinale -. Basti pensare che rispetto a due anni fa, nonostante il recupero degli ultimi mesi, mancano all’appello ancora migliaia di posti di lavoro”. “È dunque fondamentale che i benefici della crescita economica siano distribuiti in modo da ridurre, e non accrescere, le disuguaglianze che si sono approfondite a causa della pandemia”, ha sottolineato.

Da tempo la Chiesa si è schierata con forza in favore dei vaccini. Per questo la Cei ringrazia le istituzioni per la campagna vaccinale e evidenzia “il consenso dei cittadini che non si sono sottratti a quello che il Papa ha definito ‘un atto d’amore’. Bisogna proseguire su questa strada che ci consente innanzitutto di salvare tante vite umane, specialmente tra le persone più fragili. Auspichiamo che tutto questo avvenga nel pieno rispetto della dignità della persona. Così come auspichiamo che sia presupposto di una ripresa da consolidare oltre la fase contingente, sempre nella salvaguardia dei diritti dei lavoratori”.

Alla Chiesa preoccupa il fatto che in Italia nascano sempre meno figli. Dice Bassetti che “non va perduta l’occasione storica di attribuire al nuovo assegno unico per i figli una dotazione finanziaria adeguata al compito strategico che questa misura è chiamata a svolgere. Per scaldarsi dal freddo dell’inverno demografico, infatti, serve un modello di sviluppo chiaro nei principi e negli indirizzi di fondo che sappia non solo farsi carico, ma armonizzare in un quadro organico le varie stagioni della vita”.

Quindi l’aumento della povertà della popolazione: i nuovi poveri creati dalla pandemia continuano in parte ad avere bisogno del sostegno della Caritas. “Il nuovo Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale conferma che quasi uno su tre dei nuovi poveri del 2020 – ha riferito Bassetti – si è rivolto ai Centri Caritas anche nel corso del 2021. Una rilevazione dal significato ambivalente: da una parte, può essere indice dei primi effetti positivi della ripresa; dall’altra, mostra che ancora non si è tornati ai livelli pre-crisi in cui la povertà era, comunque, un’emergenza sociale”.