Il Carabiniere: Vita e Morte da Eroe

Papa Francesco ha disposto la beatificazione di Salvo D’Acquisto, vicebrigadiere che nel 1943 sacrificò la propria vita per salvare 22 civili durante un rastrellamento nazista. D’Acquisto, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 in una famiglia modesta e cresciuto con valori cristiani, si arruolò nell’Arma dei Carabinieri dopo aver lasciato la scuola e si distinse per dedizione. Servì in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale e, tornato in Italia, fu assegnato alla Stazione dei Carabinieri di Torrimpietra.

Il suo sacrificio avvenne in seguito a un’esplosione causata dai tedeschi, che portarono a una rappresaglia brutale. I nazisti arrestarono D’Acquisto e minacciarono di fucilare 22 civili se il responsabile non fosse stato consegnato. Per salvare gli ostaggi, D’Acquisto si assunse la responsabilità, offrendo la propria vita. Fucilato il 22 settembre 1943, ricevette postumo la Medaglia d’Oro al Valor Militare, simbolo del suo coraggio.

La beatificazione riconosce le virtù di un defunto ritenuto in Paradiso e capace di intercedere per i fedeli. Tradizionalmente, si diventava beati per martirio o eroiche virtù. Dal 2017 è stata introdotta l’opzione dell’offerta della vita, come nel caso di D’Acquisto. Il processo di beatificazione inizia con l’inchiesta del Vescovo, che raccoglie testimonianze, e prosegue con l’approvazione della Congregazione delle Cause dei Santi. È necessario un miracolo attribuito all’intercessione del Servo di Dio per la beatificazione, con la possibilità di canonizzazione successiva se viene riconosciuto un ulteriore miracolo.