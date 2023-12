Il Capodanno di Canale 5

La città di Genova ospiterà di nuovo il Capodanno targato Mediaset.

L’evento organizzato da Mediaset per la notte tra il 31 dicembre ed il 1 gennaio 2024 si terrà, come per la scorsa edizione, nella suggestiva cornice di Piazza De Ferrari a Genova. Si prospetta una serata all’insegna dei big della musica italiana sotto l’ormai nota conduzione della notte di San Silvestro di Federica Panicucci.

Anche quest’anno è attesa una straordinaria partecipazione, visti gli oltre 3 milioni di telespettatori e le oltre trenta mila persone in piazza lo scorso anno.

Tutti i cantanti del Capodanno Mediaset

La serata prenderà inizio, come di consueto, dopo il termine del discorso di fine anno tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul palco di Piazza De Ferrari a Genova si alterneranno alcuni tra i musicisti ed i grandi interpreti della musica italiana che hanno fatto la storia, insieme agli idoli dei più giovani.

L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su Canale 5, per la regia di Luigi Antonini, ed è stato organizzato grazie al contributo della Regione Liguria e del Comune di Genova.

Ad accompagnare il pubblico verso i festeggiamenti per l’arrivo del 2024 ci saranno Al Bano, Orietta Berti, gli Articolo 31, Rocco Hunt, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Michele Bravi, Mietta, Luigi Strangis, Matteo Romano, i Gemelli Diversi, Ivana Spagna, Gaia, Sophie and The Giants, Enrico Nigiotti, Big Boy, Paolo Meneguzzi, Leo Gassman, Berna, Federica Waz. Grande attesa anche per la presenza speciale di tutta la scuola di “Amici” di Maria de Filippi.

Nel corso della nottata di Canale 5 saranno attivati vari collegamenti con la piazza di Bari, dalla quale Mariasole Pollio di Radio 105 presenterà le esibizioni di Ermel Meta, Coez e Frah Quintale. Chi non potesse seguire l’evento in diretta televisiva, la serata sarà trasmessa dalle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bruno e Radio Peterpan.