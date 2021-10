“Diario del capitano, data stellare -301219.69, cioè 13 ottobre 2021, nome della missione: ‘Ns-18’. Esauriti i venti ad alta quota che hanno costretto a rinviare il lancio oltre le 24 ore, oggi, quando in Italia erano le 16:50, io, il capitano James Tiberius Kirk, sono tornato nello spazio. Questa volta, però, l’ho fatto davvero”.

Potrebbe scrivere questo, sul suo leggendario registro di bordo, William Shatner, l’attore canadese che, a 90 anni compiuti (lo scorso 22 marzo), è rientrato nella storia uscendo dall’atmosfera. In questo caso non lo ha fatto nei panni che lo hanno reso eterno come protagonista di Star Trek (la serie classica e i primi sei film cinematografici), ma diventando la persona più anziana mai volata oltre la linea di Kármán, dove per convenzione il cielo confina con l’universo.

“Ho sentito parlare di spazio per molto tempo”, aveva detto in un comunicato ufficiale il 4 ottobre, “adesso sto cogliendo l’occasione per vederlo di persona”. Neanche l’immaginazione visionaria di Gene Roddenberry, l’autore di Star Trek, avrebbe osato tanto. E invece missione compiuta, capitano, sebbene non grazie alla Uss Enterprise: a portare oltre l’atmosfera Shatner è infatti stato il sistema suborbitale “New Shepard” di Blue Origin, la compagnia spaziale di Jeff Bezos.

Il ritratto

Leggermente in ritardo sul piano di lancio – per un “hold” non meglio spiegato a 41 minuti dalla partenza – Shatner ha raggiunto i 107 chilometri di quota, ha galleggiato per quattro minuti in condizioni di microgravità e poi si è rituffato nell’atmosfera – il volo, appunto, è stato suborbitale – per atterrare dieci minuti dopo il lift-off cullato dai tre paracadute della sua scialuppa spaziale. Con lui, invece del fidato Spock, c’erano Audrey Powers, vicepresidente delle missioni e delle operazioni di volo di Blue Origin, Chris Boshuizen, cofondatore della società satellitare Planet Labs, e Glen de Vries, cofondatore della software house Medidata.

Blue Origin

Con più di 200 show televisivi in sessant’anni di carriera (dopo Star Trek arrivarono ruoli di successo anche in T.J. Hooker, The Practice e Boston Legal), gare a cavallo quasi giornaliere e 18mila e 600 ore di volo come pilota, Shatner si era detto comunque intimorito dall’idea di raggiungere lo spazio: “lo so”, ha commentato in un intervento al Comic Con di New York pochi giorni prima del lancio, “sono il dannato capitano Kirk e sono terrorizzato”. Un paradosso risoltosi con una missione “nominale”, come si dice in gergo, cioè andata esattamente come previsto.

Partita dalla rampa di Blue Origin a Van Horn, nel Texas occidentale, la Ns-18 è arrivata meno di tre mesi dopo il First Human Flight dell’azienda di Bezos, che lo scorso 20 luglio aveva portato il patron oltre l’atmosfera insieme con suo fratello Mark, con il 18enne Oliver Daemen e con Wally Funk, leggendaria aviatrice di 82anni appartenuta alle “Mercury 13”, le donne segretamente addestrate per andare sulla Luna, ma mai prese in considerazione dalla Nasa per farlo.

Il lancio di Shatner, grande appassionato di spazio (quello vero) e negli anni anche collaboratore della Nasa nella realizzazione di video divulgativi, contribuisce a mantenere acceso l’entusiasmo per il “turismo spaziale”, dimostrando in realtà quanto la definizione non esaurisca l’ambito, ben più ampio, dello sfruttamento commerciale delle orbite più vicine alla Terra.

Efficace escamotage comunicativo, la missione del capitano Kirk non è infatti solo un tributo all’immaginario fantascientifico con cui gli Stati Uniti hanno forgiato più di una generazione di tecnici, ingegneri o semplici appassionati. È la pubblicità migliore che Bezos possa fare alla sua volontà di tradurre il fantastico in realtà, nonché uno spot clamoroso agli incassi evocati, se non promessi, dall’economia del nuovo modo di approcciare lo spazio – la cosiddetta new space economy –, quella convergenza fra industria tradizionale, riduzione dei costi e proliferazione dei servizi di cui aziende come Blue Origin, SpaceX o Virgin Galactic rappresentano l’avanguardia privata.

SpaceX

Vista così, la trasformazione di un volo orbitale o suborbitale in uno spettacolo non è che una delle infinite applicazioni della nuova economia extra-atmosferica. E non è un caso che una settimana in anticipo rispetto al capitano Kirk, la prima attrice a volare nello spazio sia stata l’attrice russa Yulia Peresild, andata con il regista Klim Shipenko addirittura sulla Stazione spaziale internazionale (dove rimarrà fino al 17 ottobre) per girare il primo action movie in microgravità. Titolo dell’opera? The Challenge, la sfida: è piuttosto esplicito, se si pensa che fra i produttori svetta l’agenzia spaziale russa, Roscosmos, come a ribadire quanto la space race oggi si giochi con carte diverse ma non meno ambiziose che negli anni 60.

Missioni di questo tipo non sono solo il segno di un rapporto nuovo fra industria cinematografica e attività spaziali, sono la dimostrazione più eclatante di come lo spazio vada rivoluzionandosi per tecnologie utilizzate, dinamiche economiche, obbiettivi e player.

Tanto che, secondo voci ufficiose, Shatner avrebbe preso posto sulla New Shepard senza pagarne “il biglietto”, ma solo innescando una gara fra i broadcaster per accaparrarsi i diritti di un documentario sulla sua impresa.

Significa che d’ora in poi si volerà oltre l’atmosfera per fare film o documentari? Si limitassero a questo, gli orizzonti (economici) dello spazio sarebbero poca cosa e così le ambizioni degli space billionaires. Significa, piuttosto, che siamo solo all’inizio.

Perché lo spazio è l’ultima frontiera. Anche del business, caro capitano Kirk.