La realtà supera la fantasia, questa volta di gran lunga: Wlliam Shatner, l’uomo che ha vestito i panni del leggendario capitano Kirk nella serie tv Star Trek, volerà nello Spazio – per davvero – con Blue Orign, l’azienda aerospaziale fondata da Jeff Bezos.

Nella stessa navicella New Shepard, che partirà dal Texas il prossimo 12 ottobre, ci saranno altri tre civili: Audrey Powers, la vicepresidente delle missioni e operazioni di volo di Blue Origin, Chris Boshuizen, ex ingegnere della NASA e Glen de Vries, imprenditore francese.

Shatner, 90 anni, diventerà la persona più anziana di sempre a volare nello Spazio, superando il primato fissato recentemente dall’aviatrice Wally Funk, che a 82 anni ha partecipato – insieme a Bezos – al primo volo Blue Origin composto da soli civili. Il sito TMZ, uno dei più tempestivi riguardo gli scoop che interessano le celebrità, sostiene che il volo di Shatner sarà ripreso e farà parte di un documentario.

La navicella New Shepard, va ricordato, è un veicolo totalmente autonomo, pilotato da remoto e parte di un razzo vettore riutilizzabile che decolla e atterra in verticale. Il volo Blue Origin – dal lancio all’ammaraggio – dura circa 11 minuti.

Quando New Shepard arriva a circa 100 km d’altezza, quello che convenzionalmente viene ritenuto il confine con lo Spazio, la capsula contenete i passeggeri si stacca dal corpo centrale del razzo, prosegue la sua traiettoria in condizioni di microgravità per breve tempo e rientra indipendentemente sulla Terra, azionando un paracadute.