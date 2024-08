Il canyon più profondo al mondo nasconde un mistero… enorme

Il Yarlung Tsangpo Grand Canyon è il canyon terrestre più grande del mondo…più lungo persino del ben più celebre Grand Canyon in Arizona. Come se non bastasse, è anche più profondo di qualsiasi altro canyon conosciuto sulla terraferma, tanto da poter nascondere al suo interno un mistero gigantesco!

Il canyon prende il nome dal fiume Yarlung Tsangpo, soprannominato "l'Everest dei fiumi", poiché in media scorre a 4.000 metri d'altezza, ovvero più di qualsiasi fiume sulla Terra.

Questo spettacolo della natura, si è formato nel momento in cui le forze tettoniche hanno spinto verso l’alto la crosta terrestre circa 3 milioni di anni fa. Successivamente, il percorso del fiume Yarlung Tsangpo ha poi causato un’erosione massiccia delle rocce.

Ci troviamo precisamente nella parte occidentale della Regione autonoma del Tibet presso il ghiacciaio Angsi, dove ha inizio il fiume che percorre poi 505 chilometri, ovvero 60 km in più del Grand Canyon. Come potete osservare al seguente link, comprende alcuni dei luoghi più affascinanti e meno esplorati del mondo. Ma la sua peculiarità è un’altra.

Nonostante abbia una profondità media di circa 2.000 metri, nel punto in cui è più profondo il canyon scende fino a 6.009 metri. Per avere un’idea, pensate che si tratta di una profondità tre volte maggiore del Grand Canyon. Ma non è tutto. Considerando una simile profondità, al suo interno potrebbe trovarsi praticamente qualunque cosa…

Il canyon ospita infatti anche l’albero più alto mai scoperto in Asia. Si tratta di un cipresso di 102 metri, misurato da un team di ricerca dell’Università di Pechino a maggio 2023 come parte di un’indagine ecologica.

Ancora oggi non è chiaro a quale specie appartenga l'albero. Tuttavia, grazie ai media statali cinesi sappiamo che potrebbe trattarsi di un cipresso himalayano (Cupressus torulosa) o di un cipresso tibetano (Cupressus gigantea).