Anche in altri mammiferi, oltre l’uomo, può esserci un “universale musicale”: l’evidenza dopo la conferma che il senso del ritmo dei lemuri cantanti del Madagascar, una specie a rischio estinzione, è simile agli umani. Lo hanno scoperto i ricercatori dell’Università di Torino che per 12 anni hanno studiato i canti dei primati, trovando quindi tratti musicali condivisi in specie diverse. Una scoperta, questa, che può fare luce sulla biologia e l’evoluzione di ritmo e musica.

L’articolo firmato dai ricercatori dell’Università di Torino, dell’Enes Lab di Saint-Etienne e dell’Istituto Max Planck di Psicolinguistica di Nijmegen è stato pubblicato oggi, 25 ottobre, sulla rivista scientifica Current Biology. Gli autori hanno studiato gli indri, i “primati cantanti” del Madagascar registrandone i canti nelle foreste pluviali montane, scoprendo appunto che possiedono categorie ritmiche simili a quelle della musica umana.

La danza dei lemuri nel cartoon “Madagascar”

Evidenza che spinge a una domanda: perché – si chiedono i ricercatori – un altro primate, oltre a noi, produce “ritmi categorici” che somigliano a quelli che caratterizzano la musica umana? Visto che l’ultimo antenato comune tra indri e umani risale a 77,5 milioni di anni fa, prima ancora dell’estinzione dei dinosauri, questa abilità potrebbe essersi evoluta in maniera indipendente tra specie “cantanti”. Il ritmo, infatti, potrebbe rendere più semplice non solo la produzione dei canti, ma anche il loro apprendimento.

Per questo il team di ricerca internazionale guidato dai ricercatori senior Marco Gamba (Università di Torino) e Andrea Ravignani (Max Planck Institute) si è messo alla ricerca di abilità musicali nei primati. “C’è un interesse di lunga data nel cercare di capire come si è evoluta la musicalità umana – dichiara Andrea Ravignani – ma questo tratto non è in realtà presente solo negli esseri umani. Cercare abilità musicali in altre specie ci permette sia di costruire un albero evolutivo di queste caratteristiche, sia di capire come le capacità ritmiche si siano originate ed evolute negli umani”.

Per 12 anni i ricercatori hanno effettuato spedizioni nelle foreste pluviali del Madagascar, collaborando con un gruppo locale che si occupa della protezione e studio dei primati. I ricercatori hanno registrato i canti di venti diversi gruppi di indri (39 animali in tutto) nel loro habitat naturale. Ogni membro di un gruppo famigliare di indri canta insieme agli altri in duetti e cori coordinati. Il team ha scoperto che questi canti possiedono effettivamente le due classiche categorie ritmiche (1:1 e 1:2), insieme ad un peculiare “ritardando” (un graduale rallentamento nell’esecuzione di un brano) tipico di diverse tradizioni musicali. Inoltre, nonostante maschi e femmine cantino secondo tempi diversi, essi possiedono lo stesso ritmo.

“I ritmi categorici – spiega Ravignani – sono solo uno dei sei universali musicali che sono stati identificati fino ad ora. Ci piacerebbe andare alla ricerca di altri universali musicali in indri e altre specie, come ad esempio di una organizzazione gerarchica dei beat. Incoraggiamo anche lavori comparativi su indri e altre specie in pericolo per ottenere maggiori evidenze, prima che sia troppo tardi per ascoltare e ammirare i loro incredibili canti”.