Jovanotti si mette alle spalle la pandemia alla malattia della figlia: il cantautore annuncia di essere pronto a tornare a scrivere musica.

Jovanotti continua a regalare ottime notizie ai suoi fan. Il cantautore, dopo aver annunciato negli scorsi giorni la guarigione della figlia Teresa, cui era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, ha finalmente ripreso in mano la sua vita. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, l’artista è pronto a scrivere nuova musica. Ricordiamo che discograficamente è infatti fermo dal 2017, quando diede alle stampe Oh, vita!. Insomma, è proprio arrivato il momento di dedicarsi a qualcosa di nuovo.

Jovanotti torna a scrivere: l’annuncio su Instagram

Dopo essersi messo alle spalle un periodo non facilissimo, Lorenzo è pronto a tornare alla musica. A distanza di quattro anni da Oh, Vita!, album prodotto da Rick Rubin e trascinato da singoli come Chiaro di luna, il cantautore ha affermato di essere tornato a sognare i concerti. E la voglia di ripartire adesso è tanta.

Jovanotti

Scrive il cantautore sui social: “Ho sognato che si faranno concerti e ci saremo tutti e nel sogno c’era un’atmosfera bellissima, carica, elettrica, insomma quella che c’è ai nostri concerti. E poi mi sono svegliato e ho continuato a sognare lo stesso sogno, ma con gli occhi aperti. Mi metto a scrivere, la pagina è bianca, fa impressione, sembra neve intatta, si comincia con il desiderio di partire, il resto arriverà. Vado!“. Di seguito il post:

Jovanotti volta pagina dopo la malattia della figlia

La carriera del 54enne Jova è pronta a ripartire. D’altronde, mai l’artista ci aveva lasciati senza nuove uscite per più di quattro anni. Urge dunque mettersi al lavoro per avere nuova musica entro l’anno. Ma siamo certi che adesso l’ispiraazione non mancherà al cantautore, reduce da un periodo difficile culminato fortunatamente con la guarigione della figlia Teresa. Solo pochi giorni fa Jova aveva scritto: “Oggi la mia Teresa ha voluto raccontare la sua storia degli ultimi sette mesi. Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca“.