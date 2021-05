Giovanni Brugnoli, in arte Revee, è una delle rivelazioni musicali e social più grandi di quest’ultimo anno

Classe 1997, nato a Bolzano e trasferito a Milano dopo gli studi, è diventato una delle più grandi cantanti e cantautori dei social degli ultimi due anni. Inizia il suo percorso come autore, lavorando insieme a Lorenzo Fragola (ex vincitore di X Factor), e trova successivamente il successo sul web. Ad oggi, tra tutti i suoi canali social, si possono contare oltre 700.000 follower.

Il successo dei social

Nel 2018, in contemporanea con la sua laurea in ingegneria alimentare, Giovanni si dedica al web pubblicando le sue prime cover e canzoni inediti sui social, che raggiungono in pochissimo tempo milioni di contatti. La sua personalità ed il suo tone of voice lo spingono quindi a gettarsi anche nel mondo degli influnecer: trasketch umoristici, oltre ad i suoi brani inediti e le sue cover, Revee, ha conquistato il cuore di tutti. Il suo ultimo singolo è stato pubblicato ad agosto 2020 e si intitola “Voglio Morire”, in pieno stile della sua personalità. La canzone, diventata virale su TikTok nel medesimo mese dopo la pubblicazione del video su YouTube, lo ha portato a collaborare con lo YouTuber più seguito di Italia, FaviJ.

[[anteprima video https://www.youtube.com/watch?v=OXtfBO4kBnw >>>>]]

Revee unisce per la prima volta in Italia la figura di un musicista, cantante e cantautore, a quella dell’influencer e social-performer. A inizio 2020 ha firmato un nuovo contratto discografico per un nuovo progetto di cui però si sa ancora poco. I fan pensano si tratti di un nuovo album, dati numerosi messaggi nascosti promossi nei suoi contenuti social, altri pensano si tratti solo di un nuovo singolo in arrivo per l’estate. Per il momento non ci resta che aspettare.

—- link anteprima instagram: https://www.instagram.com/p/B7GYu2FBAtd/