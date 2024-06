il cantante protagonista di un clamoroso gesto nei confronti della modella

Corona ha aggiunto che Fedez possa aver iniziato già un nuovo flirt. Sarebbe la new entry con cui il rapper è stato visto recentemente

Com’è finita con il flirt di Fedez e la modella che pare stesse frequentando nelle ultime settimane? Ebene, ci sono nuovi sviluppi riguardo su questa frequentazione con la giovane modella francese Garance Authié.

Come capitato di frequente, ci sono importanti suggerimenti che provengono da esclusive rivelazioni dell’ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona. È stato proprio lui ad aver chiarito che la situazione e pare essere ben diversa da quanto suggerito dai rumors.

Un dettaglio sembra aver messo fine a questa vicenda che possiamo definire (lontanamente) “amorosa”. Dopo la separazione da Chiara Ferragni, di cui si è parlato in termini di relazione tossica, proprio perché il rapper “non si sarebbe sentito sempre se stesso”, Fedez ha accolto con entusiasmo la sua nuova vita da single.

Al Coachella, Fedez ha avuto un colpo di fulmine per Garance Authié. La giovane modella francese, però, non si è lasciata acchiappare così facilmente. Fabrizio Corona, su ‘Dillinger News’, ha svelato che Fedez ha cercato di corteggiare la modella, coinvolgendola anche nella registrazione del suo nuovo videoclip “Sexy Shop”. Però, sembra non essere bastato: Garance ha mantenuto le distanze, portando Fedez a riflettere su cosa stava accadendo con la loro “quasi” relazione e a decidere di chiudere il capitolo.

Dopo aver portato Garance nel ristorante preferito di Chiara, Fedez ha compreso che il loro rapporto sarebbe durato poco e non sarebbe continuato troppo seriamente e l’ha allontanata. Così, pare che ci sia già una nuova fiamma all’orizzonte per il rapper. Fabrizio Corona ha raccontato che, dopo una cena a Milano, Fedez abbia deciso di terminare tutto con Garance, pare, addirittura, “cacciandola di casa” proprio durante la registrazione del videoclip. La modella ha comunque passato diverso tempo in buona compagnia, con Emis Killa e altre donne.

Corona ha anche insinuato che Fedez possa aver iniziato già un nuovo flirt. La new entry con cui il rapper è stato visto recentemente potrebbe essere l’ultima sua conquista. Corona ha aggiunto che, secondo lui, Fedez non è attualmente pronto per una relazione seria, visto che sembra ancora impegnato nella separazione legale da Ferragni.

Intanto, Chiara Ferragni è al centro di alcuni gossip che riguardano un presunto flirt con Tony Effe, noto rapper e rivale di Fedez. Pare che l’ex di Tony, Taylor Mega, abbia reagito malissimo alla notizia.