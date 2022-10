Il cantante Mikaben muore sul palco durante un concerto

Nuova tragedia durante un live, dopo la morte improvvisa di Valencia Prime, domenica scorsa è deceduto anche Mikaben. Il noto cantante haitiano è morto all’improvviso sul palco del suo concerto a Parigi. Nel bel mezzo del suo show all’Accor Arena, l’artista si è accasciato davanti ai fan sconvolti. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, il cantante è morto a causa di un arresto cardiaco.

Il primo ministro haitiano Ariel Henry ha immediatamente commentato la scomparsa del rapper: “Sono scioccato dalla morte improvvisa del giovane e talentuoso artista Michael Benjamin ‘Mikaben’. Abbiamo perso una figura importante della musica haitiana. Ci stringiamo tutti intorno alla famiglia in questo momento“. Anche il deputato Jean Marc Pierre ha voluto ricordare l’artista: “Questa tragica notizia della scomparsa inaspettata del talentuoso Michaël Benjamin mi ha spezzato il cuore e sono addolorato. Non ho parole, tu Mikaben, sei stato l’orgoglio di un’intera generazione“.

I’m old enough to remember a time when singers didn’t randomly drop dead on stage. 🇫🇷 #Mikaben #carimi pic.twitter.com/WMo0RYatZE

— Jennifer Arcuri (@Jennifer_Arcuri) October 16, 2022