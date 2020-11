Se a Il Cantante Mascherato Spagna c’è Albano Carrisi sotto ‘il Girasole’ e nella versione francese hanno svelato l’identità di Itziar Ituño che era travestita da Ballerina, in USA è ancora mistero su chi si celi sotto il Cavalluccio Marino.

Durante l’ultima puntata Seahorse ha cantato Baby One More Time di Britney Spears, imitando in alcuni punti la voce della principessa del pop. Nicole Scherzinger ha detto che sotto quella maschera potrebbe esserci anche Britney stessa (che però se la sta spassando in vacanza e non avrebbe partecipato manco per 10 milioni di dollari), ma si è ricreduta quando il Cavalluccio ha fatto degli acuti davvero notevoli. Per gli altri giudici invece Seahorse potrebbe essere Kesha o addirittura Sia.

A me pare palese che il Cavalluccio de Il Cantante Mascherato USA sia Tori Kelly e leggendo i commenti sotto i video molti telespettatori americani la pensano come me. Anche se c’è qualcuno convinto che possa essere Jamie Lynn Spears…

“Siete sordi? Lei è certamente Jamie Lynn la sorella di Britney Spears. La voce è proprio la sua e si sente benissimo”.

“Il Cavalluccio è Carly Rae Jepsen. Non sottovalutatela ha delle abilità vocali buone e ha fatto molti show prima dei suoi album”.

“Potrebbe essere la sorella di Britney e si spiegherebbe la voce simile ma più alta. Credo sia davvero Jamie Lynn”.

Il Cantante Mascherato USA: il video della performance di Baby One More Time.