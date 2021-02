Se a Il Cantante Mascherato i Ricchi e Poveri si sono sentiti male nel Baby Alieno, nella versione UK del celebre show è successa una cosa simile a Gabrielle, che si nascondeva dentro Arlecchino. La cantante di Out Of Reach in un’intervista rilasciata al The Mirror ha dichiarato di aver avuto diversi attacchi di panico che l’hanno portata a pensare di abbandonare. A differenza del gruppo italiano, Gabrielle ha resistito fino a che non è stata smascherata.

“Ho avuto dei malori. Mi sono davvero spaventata. La maschera è pesante: niente ti prepara a quello che può succederti in quei casi. Ho avuto degli attacchi di panico. Faceva così caldo. Non mi ero resa conto di avere paura degli spazi chiusi finché non mi hanno messo la maschera. Stano poco bene tutto il tempo, non riuscivo a respirare. Una volta la mia bocca era così secca, ma dovevo continuare a cantare. In un’altra occasione mi accompagnarono all’entrata e io pensai ‘non ci riesco, non ce la faccio non sto bene’. Non sapevo se sarei sopravvissuta, non sapevo se sarei stato in grado di finire la performance. Ho dovuto lottare per molte cose. È stato impegnativo ma fantastico. Per me, partorire è stato più facile. Gli attacchi di panico, il caldo, il costume … era tutto così difficile. Ma è stato anche incredibile”.

Malori a parte, la versione di Gabrielle di Fast Cars è meravigliosa! Anche mentre soffriva il caldo e gli attacchi di panico questa donna ha regalato al pubblico esibizioni davvero notevoli.

Head over to @ITV Hub to watch UNMASKED now 🎭🃏 @Will_Njobvu caught up with HARLEQUIN for her first UNMASKED interview 👀🤩 https://t.co/WNcVb0hFfl #MaskedSingerUK pic.twitter.com/0iy6bGFsqT — The Masked Singer UK (@MaskedSingerUK) February 6, 2021

PS: lo vogliamo dire che il palco di The Masked Singer si mangia quello de Il Cantante Mascherato? Ed è strano perché di solito in Italia abbiamo degli studi che non hanno nulla da invidiare a quelli esteri.



Gabrielle: le esibizioni a The Masked Singer UK.