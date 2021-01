Il 29 gennaio debutterà su Rai Uno la seconda edizione italiana de Il Cantante Mascherato. In USA lo show è tornato qualche mese fa e la maschera che ha fatto più discutere è stata quella del Cavalluccio Marino, che ha cantato anche delle hit di Rihanna e Britney Spears. Il noto programma musicale sta andando in onda anche in Inghilterra e ieri sera anche lì il Cavalluccio Marino si è esibito sulle note di un famosissimo pezzo pop anni 00, Can’t Get You Out Of My Head.

Purtroppo il Cavalluccio a The Masked Singer UK è durato quanto un gatto in tangenziale ed è stato scoperto al suo debutto ieri sera. Sotto la maschera c’era una delle Spice Girls, Mel B! Questa volta mi hanno fregato, non avrei mai azzeccato l’identità della vip che si nascondeva sotto al travestimento. Mel infatti ha rivelato di aver cercato di modificare la sua voce per non farsi riconoscere subito (ma a quanto pare non c’è riuscita).

“Sono un po’ triste, ma anche sollevata, perché potrò tornare ad essere me stessa. Però mi è piaciuto indossare abiti particolari e cambiare la mia voce. Ho provato a non camminare o parlare come faccio di solito, però mi hanno comunque beccata. Penso però di aver fatto un buon lavoro nel non sembrare del nord e nel non essere rude. Ho cercato di essere femminile, dolce e soft, anche senza accenti”.

WATCH The Masked Singer: Unmasked on @ITV Hub NOW for an EXCLUSIVE interview with SEAHORSE 👀🌊🕵️‍♀️ https://t.co/Rlqzqcq9ow #MaskedSingerUK pic.twitter.com/6H8NdwouAj — The Masked Singer UK (@MaskedSingerUK) January 2, 2021

Il Cantante Mascherato USA: il Cavalluccio Marino viene smascherato.