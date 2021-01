Chi è Tigre Azzurra de Il Cantante Mascherato?

La risposta la scopriremo solo col passare delle puntate ed al momento, non avendola ancora sentita parlare e cantare, per scoprire la sua identità dobbiamo basarci esclusivamente sugli indizi che ci ha fornito Milly Carlucci.

Tigre Azzurra, gli indizi

La conduttrice, in attesa della prima puntata che si terrà venerdì prossimo (29 gennaio), ha rilasciato sul web un paio di indizi in merito a questa maschera, sottolineando come la Tigre Azzurra, a differenza della maschera del Leone o della Leonessa (che indicano rispettivamente un uomo ed una donna) è una maschera ibrida che non necessariamente connota l’identità di genere del protagonista. Là sotto, quindi, può esserci chiunque: un uomo o una donna cisgender, un uomo o una donna transgender o addirittura un non binario (anche se vip italiani che hanno fatto coming out come no binary non ne conosco).

Un altro indizio è che Tigre Azzurra ha un carattere zen (e quindi è una persona riflessiva), ma allo stesso tempo la maschera è stata vestita da samurai (quindi è anche una persona combattente, che crede nelle sue idee e nelle sue battaglie).

“La Tigre Azzurra, zen, vestita da samurai, un personaggio misterioso. Leone e leonessa sono diversi, la tigre no. Maschio o femmina è uguale. Chi lo può dire chi è?”

L’ultimo indizio sulla maschera de Il Cantante Mascherato è il laghetto.

“Il laghetto è l’indizio che ci porta nella casa di Tigre Azzurra”.

Nello stemma civico di Foggia c’è rappresentato proprio un lago, e questa è la città che ha dato i natali (e quindi casa) a Vladimir Luxuria, che è appunto una donna transessuale, riflessiva ma anche combattente.

«Il comune di Foggia ha come segno distintivo lo stemma riconosciuto con decreto in data 3 giugno 1941 ed iscritto nel libro araldico degli enti morali. Lo stemma, riproducendo tre fiammelle campeggianti sulle acque dell’antico lago, ricorda il ritrovamento del Sacro Tavolo di Maria Santissima Iconavetere, episodio profondamente radicato nella storia civile, nella tradizione popolare e nella cultura religiosa della città».

Che sia quindi Vladimir Luxuria sotto la maschera di Tigre Azzurra?