Milly Carlucci venerdì tornerà con la terza edizione de Il Cantante Mascherato e questa mattina ha tenuto la conferenza stampa per svelare tutte le novità.

Le maschere saranno due più dello scorso anno (in totale dodici), mentre la giuria passa da cinque componenti a quattro (i confermati Francesco Facchinetti, Caterina Balivo e Flavio Insinna e la new entry Arisa). Fra le novità anche l’arrivo di Simone Di Pasquale nei panni del coreografo e di Vito Coppola in quello di ballerino che danzerà “con alcune maschere”. Considerando che è il vincitore di Ballando con le Stelle e che sa cantare bene (come ha dimostrato intonando Shallow insieme ad Arisa) non è da escludere la sua presenza sotto una delle maschere.

Le maschere protagoniste di quest’edizione sono, come già sappiamo: la Medusa, il Drago, il Pesce Rosso, il SoleLuna, la Gallina, il Cavalluccio Marino, la Lumaca, l’Aquila, il Camaleonte, il Pastore Maremmano, la Volpe e il Pinguino.