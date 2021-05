Dopo il successo della prima edizione, Il Cantante Mascherato Spagna è tornato questa settimana. Se l’anno scorso la prima puntata è stata vista da quasi 4 milioni di telespettatori con il 27,2% di share, lunedì scorso solo 2 milioni di persone (con il 16% di share) hanno seguito Mask Singer: Adivina quién canta season 2. Eppure la prima puntata ha regalato un momento epico, lo smascheramento di ‘Menina’. Sotto questa deliziona maschera infatti c’era una star internazionale, La Toya Jackson! I giudici spagnoli sono rimasti senza parole e il video dello svelamento è arrivato anche in USA.

“Sono stata benissimo. Ho adorato fare questo programma. Certo, sarei voluta restare più a lungo, volevo durare di più. Tutti sono così carini qui. Mi sono trovata davvero bene. la parte più difficile è stata restare dentro il costume della bambola. La testa era così pesante e dentro era caldissimo e non respiravo al meglio. Credevo di soffocare e di non respirare più. Però va bene così perché era tutto bello. Comunque ho tenuto il segreto con tutti, anche con mia madre, alla quale ho solo detto che sarei venuta in Europa”.

Quella di La Toya Jackson per questo programma sembra essere una vera passione (i più maligni diranno che è un buon modo per fare i big money senza svendersi a reality trash). La sorella di Michael infatti aveva già partecipato a The Masked Singer, la versione americana dello show condotto da Milly Carlucci.

Tonight’s the night 3 finalists performing #BlackSwan, #Piglet and #Chameleon all are unmasked in the epic finale of #TheMaskedSinger. @MaskedSingerFOX I recall performing on that stage and I can’t wait to see what’s in store for the big night. See you there at 8/7c” #AlienMask pic.twitter.com/z1CTj4FuY6

