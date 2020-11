In attesa di vedere la seconda edizione de Il Cantante Mascherato con Milly Carlucci (che andrà in onda su Rai Uno a gennaio), in Spagna ha appena debuttato Mask Singer: Adivina Quién Canta.

La prima puntata è stata un enorme successo (28% di share) e la prima vittima è stata Leone.

Al contrario dell’edizione italiana (dove Leone era Albano), in Spagna la maschera è stata affidata ad una donna che conosciamo molto bene: Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

¡Nuestro León tiene una voz superdulce para ser el rey de la selva! 🦁 ¿Acertáis quién se puede encontrar bajo su máscara? #MaskSingerEstreno https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/SGdJR9kqge — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 4, 2020

💥💥💥 ¡Esto no lo veíais venir, investigadores! 💥💥💥 Georgina Rodríguez es nuestro LEÓN 🦁 Y tú, ¿lo habías averiguado? #MaskSingerEstreno https://t.co/LWamhPf6MP pic.twitter.com/QK7hw1leLB — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 4, 2020

Oltre Leone gli spagnoli ci hanno “copiato” anche altre maschere come Mostro, Barboncino, Pavone e Unicorno. Le altre in gara (ma inedite per il nostro paese) sono Camaleonte, Corvo, Maiale, Girasole, Gambero, Polpo e Calavera Catrina (il teschio messicano).