Ieri sera in Spagna ha debuttato (con molto successo, 28% di share) la versione iberica de Il Cantante Mascherato che si è rivelata essere molto simile a quella proposta da Milly Carlucci a gennaio.

Oltre ad aver condiviso la scelta delle maschere (Spagna e Italia hanno usato entrambe Leone, Mostro, Pavone, Unicorno e Barboncino), ad unire i due programmi è anche la presenza di Albano. Leone nella nostra edizione, Girasole in quella spagnola.

Purtroppo per loro la voce di Albano è così riconoscibile che anche in Spagna (come da noi) è stato sgamato in mezzo nano secondo, nonostante un giudice abbia optato per un altro artista italiano, Nicola Di Bari.

Oltre la voce ad identificare Albano nella maschera del Girasole sono stati anche gli indizi: è molto religioso ed è molto protettivo con la sua famiglia.

Primeras pistas de Girasol en #MaskSingerEstreno:

☀️ ¡Le llaman “el rey del verano”!

🌻 Es una “planta” muy familiar: protege y quiere a sus “semillas”.

🙏 Es muy religioso y sabe que Dios recompensará sus buenas acciones. pic.twitter.com/8ehcoI6izs — Mask Singer (@MaskSingerA3) November 4, 2020