Il Cantante Mascherato si ferma: il motivo dello stop

Dopo quattro edizioni sembra che Il Cantante Mascherato andrà in panchina. A gennaio infatti pare non tornerà il programma condotto da Milly Carlucci. A dare la notizia è stato Giuseppe Candela su Dagospia e il motivo sarebbero gli ascolti non stellari.

“Rai Uno ferma Il Cantante Mascherato, infatti non tornerà il popolare show di Milly Carlucci. Ascolti non entusiasmanti, costi elevati: Rai1 dopo quattro edizioni mette in panchina il programma. Salvo colpi di scena (e si sa con Milly Carlucci tutto è possibile), lo show a base di maschere non farà il suo ritorno sulla prima rete del servizio pubblico nei prossimi mesi”.

Ho letto de Il Cantante Mascherato pic.twitter.com/F59Hz7na9L — FD (@efdiegi_) December 13, 2023

Ascolti quarta edizione.

1^ puntata: 2.281.000 telespettatori, 17,9% di share

2^ puntata: 2.068.000 telespettatori, 17,2% di share

3^ puntata: 2.025.000 telespettatori, 16,78% di share

4^ puntata: 1.804.000 telespettatori, 15,52% di share

5^ puntata: 1.809.000 telespettatori, 14,8% di share

6^ puntata: 2.223.000 telespettatori, 20,4% di share

Ascolti terza edizione.

1^ puntata: 3.502.000 telespettatori, 20% di share

2^ puntata: 3.347.000 telespettatori, 18,90% di share

3^ puntata: 3.086.000 telespettatori, 17,14% di share

4^ puntata: 2.911.000 telespettatori, 16,4% di share

5^ puntata: 2.970.000 telespettatori, 17,59% di share

6^ puntata: 2.924.000 telespettatori, 17,25% di share

7^ puntata: 3.507.000 telespettatori, 21,87% di share

Ascolti seconda edizione.

1^ puntata: 3.615.000 spettatori pari al 16,15% di share

2^ puntata: 3.605.000 spettatori pari al 16,18% di share

3^ puntata: 3.441.000 spettatori pari al 15,52% di share

4^ puntata: 3.743.000 spettatori pari al 17,4% di share

5^ puntata: 4.312.000 spettatori pari al 20,7% di share

Il Cantante Mascherato: i commenti di Milly alla conferenza stampa della prima edizione.