La prima puntata de Il Cantante Mascherato ha chiuso con il colpo di scena choc dell’abbandono di Baby Alieno. Sotto la maschera c’erano i Ricchi e Poveri, che hanno avuto delle difficoltà a respirare e quindi hanno deciso di lasciare lo show. Ma siamo proprio sicuri che sia così? A me qualche dubbio è venuto e ve l’ho già scritto scritto, ma adesso è Alberto Dandolo a buttare benzina sul fuoco.

Sul nuovo numero del settimanale Oggi, il giornalista parla di un retroscena secondo il quale il famoso gruppo di Sarà Perché Ti Amo aveva già stabilito di restare solo per la prima puntata.

“Il mistero dei Ricchi e Poveri A sorpresa, a Il Cantante Mascherato hanno preso parte anche i Ricchi e Poveri. Una partecipazione lampo giustificata da problemi tecnici: sotto la maschera del Baby Alieno faticavano a respirare e hanno deciso per l’abbandono.Gira voce che la partecipazione allo show della Carlucci fosse già prevista per una sola puntata: un modo per lanciare lo show del venerdì, prima dello sbarco al sabato sera di Rai1 in uno speciale evento condotto da Carlo Conti? Ah saperlo”.

Che sia come dice Dandolo, o che la verità sia quella raccontata su Rai Uno poco cambia, l’effetto choc quando abbiamo visto uscire 4 persone dal costume c’è stato. Adesso Milly chi piazzerà nella maschera? Non è che adesso la Carlucci frega me e Dandolo e rimette i Ricchi e Poveri per un secondo colpaccio? Dopo venerdì mi aspetto di tutto.

I Ricchi e Poveri fuori dal Baby Alieno: i video.