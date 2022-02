Il Cantante Mascherato si appresta a fare il suo giro di boa ed in occasione della terza puntata Milly Carlucci ha chiamato nuovi ospiti per duettare con le maschere. Nuovi, ovviamente, si fa per dire.

Gli artisti che durante il corso della puntata duetteranno con Camaleonte, Drago, Lumaca, Medusa, Pastore Maremmano, Pesce Rosso, Pinguino, SoleLuna e Volpe sono in realtà visti e rivisti. Ci sarà Arisa (giudice, nonché ospite duettante della prima puntata), Mietta (concorrente della passata edizione ed ospite della prima puntata), Cristina D’Avena e Fiordaliso (entrambe eliminate nel corso delle precedenti settimane).

Sul palco anche Cristiano Malgioglio (visto la prima puntata) che tenterà di convincere i giudici del fatto che sotto SoleLuna ci sia Massimo Lopez, artefice della falsa telefonata della scorsa volta. Un po’ come visto due anni fa quando Milly Carlucci, per depistare la combo Albano-Leone, chiamò oltre al cantante di Cellino anche Max Giusti ed Adriano Pappalardo.

Fra i grandi ritorni anche Iva Zanicchi in giuria.

SoleLuna, Cristiano Malgioglio tenta di depistare in diretta radio https://t.co/XVSYVNJlP4 #IlCantanteMascherato — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 22, 2022

Reminder per i giudici: le maschere che dovrebbero essere eliminate sono quelle già sgamate, non quelle che hanno saputo non farsi riconoscere. Avere fuori il Cavalluccio Marino e dentro un Pastore Maremmano qualsiasi è contro ogni senso del programma.

Il Cantante Mascherato 3 | Ascolti

1^ puntata: 3.502.000 telespettatori, 20% di share

2^ puntata: 3.347.000 telespettatori, 16,46% di share

Le maschere in gioco

Camaleonte

Drago

Lumaca

Medusa

Pastore Maremmano

Pesce Rosso

Pinguino

SoleLuna

Volpe

Le maschere eliminate

Gallina | Fiordaliso

Aquila | Alba Parietti

Cavalluccio Marino | Cristina D’Avena