Mancano ancora un bel po’ di mesi al ritorno de Il Cantante Mascherato che dovrebbe tornare su Rai Uno a gennaio del prossimo anno, ma online sono già trapelate alcune indiscrezioni che saprebbero esclusivamente gli addetti ai lavori.

Come già sappiamo il toto-cast de Il Cantante Mascherato è super top secret (altrimenti qual è il gioco?), ma il settimanale DiPiù ha sottolineato come non sia improbabile il ritorno di qualche vip visto nella prima edizione, alludendo proprio ad un ritorno in gara di Albano, che ha partecipato quest’anno nei panni del Leone.

Se Albano dovesse realmente tornare lo scopriremo solo quando le maschere si ‘smaschereranno’, anche se non escludo che potrebbe essere una mossa per creare un po’ di scompiglio e far parlare.

Oltre il probabile ritorno di Albano, il settimanale DiPiù ha parlato anche del probabile comeback di Arisa. Quest’ultima però non tornerebbe in gara (era il Barboncino), ma sederebbe al bancone dei giurati, nonostante Milly Carlucci sia affezionatissima a quelli che già ha, ovvero Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Guillermo Mariotto, Francesco Facchinetti e Flavio Insinna.