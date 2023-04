Il Cantante Mascherato: le 6 maschere finaliste e chi potrebbe esserci sotto

La quarta edizione de Il Cantante Mascherato sabato 22 aprile chiuderà definitivamente i battenti ed eleggerà la maschera vincitrice dopo il Coniglio della prima edizione, il Pappagallo della seconda e la Volpe della terza.

A contendersi un posto in finale sono rimasti Stella (che potrebbe essere Simona Ventura), Squalo (le ipotesi ricadono su Teo Teocoli ma potrebbe essere Tullio Solenghi) e il Cavaliere Veneziano (che dovrebbe essere uno fra Samuel Peron e Gabriel Garko). Mentre sono di diritto in finalissima la maschera del Criceto (ovvero Nathalie Guetta), del Ciuchino (per tutti Nino Frassica) e ovviamente del Riccio (che potrebbe essere uno fra Nek e Massimo Lopez).

Un cast sulla carta famosissimo con nomi mai visti in programmi televisivi del genere (come Valeria Fabrizi, Ricky Tognazzi o i sopracitati Tullio Solenghi e Nino Frassica). Eppure il format, per come lo ha impostato Rai1, non piace granché al pubblico che quest’anno lo ha letteralmente boicottato.

Il Cantante Mascherato, la Rai lo rinnoverà per una quinta edizione?

Quale sarà il destino de Il Cantante Mascherato? Qualora la Rai dovesse non rinnovarlo per una quinta edizione potrebbero comprarlo altre reti televisive, come Mediaset (che ha sperimentato con scarso successo una sua brutta coppia, tale Star In The Star, che è stato fatto condurre a Ilary Blasi); ma potrebbe migrare anche su Sky che dalla Rai ha ereditato prima X Factor, poi Pechino Express; così come potrebbe tentare la carta on demand e finire su Disney+ (dove ora c’è Italia’s Got Talent) o su altre piattaforme streaming come Discovery+ o Paramount+, che ha acquistato i diritti per produrre la terza edizione di Drag Race Italia. Vedremo.