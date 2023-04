Il Cantante Mascherato: la quinta edizione sembrerebbe confermata con un nuovo meccanismo

La puntata finale della quarta edizione de Il Cantante Mascherato ha ridato speranza allo show di Rai1 che ha toccato punte di share del 35% e permesso al programma di chiudere con una media del 17%.

Numeri più bassi della terza stagione (chiusa con una media del 18,44%), ma pur sempre in linea con quelli della seconda edizione, che ha concluso la stagione con una media del 17,19%.

A tal proposito proprio TvBlog ha annunciato che secondo quanto gli risulta la quinta edizione de Il Cantante Mascherato sarebbe confermata, ma non andrebbe più in onda di sabato sera ma in settimana: o di mercoledì o di venerdì. Le nuove puntate sarebbero solo quattro e potrebbero avere un nuovo meccanismo.

“Se nuova edizione ci dovrà essere occorrerà modificare la formula del programma” – si legge su Blogo – “prevedendo almeno quattro smascheramenti a puntata, con il quinto, vincitore di puntata, che passerebbe alla finale. Con un numero limitato e fisso di maschere, ma con un numero maggiore di mascherati”.

Il Cantante Mascherato, le idee sulla nuova versione troppo simili a quelle di Non Sono Una Signora?

Praticamente lo stesso meccanismo del format di Non Sono Una Signora (?). Ma le novità auspicate da Blogo riguarderebbero anche il cast: meno volti Rai, più volti social.

“Pescando per la scelta dei volti anche nell’infinito magma dei social network, questo anche per dare un volto ai molti protagonisti del web e attrarre maggiormente quel mondo dentro lo show televisivo”.

Con questo meccanismo ci sarebbero 15 maschere in totale: 5 nella prima puntata, 5 nella seconda puntata e altre 5 nella terza puntata. In finale, invece, spazio a tutte quelle maschere che non sono state ‘smascherate’ nel corso delle settimane precedenti.