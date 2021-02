La seconda edizione de Il Cantante Mascherato si è conclusa ieri sera e per l’occasione Milly Carlucci ha fatto duettare le maschere finaliste con quattro big della musica italiana: Cristina D’Avena, Anna Tatangelo, Rita Pavone e Red Canzian che, colpo di genio, era pure una maschera in gara. E non una qualsiasi, ma proprio la vincitrice: il Pappagallo.

La finale de Il Cantante Mascherato ha infatti incoronato Pappagallo medaglia d’oro, Farfalla medaglia d’argento e Lupo medaglia di bronzo. Fuori dal podio Orsetto, classificato quarto. Il resto è storia: al quinto posto si è classificato Gatto, al sesto la Giraffa, al settimo la Tigre Azzurra, all’ottavo il Baby Alieno ed al nono ed ultimo posto la Pecorella.

Anche questa volta (quasi) tutte le ipotesi erano sbagliate!🔥 🥈🥈 #icmFARFALLA🦋 si classifica seconda 🥈🥈

Guarda chi si nascondeva sotto la maschera 👉🏼 https://t.co/GcMBWwRHkD#IlCantanteMascherato pic.twitter.com/s71fbexubb — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 26, 2021

Il Cantante Mascherato, chi c’era sotto le maschere

Pappagallo | Red Canzian

Farfalla | Mietta

Lupo | Max Giusti

Orsetto | Simone Montedoro

Gatto | Sergio Assisi

Giraffa | Katia Ricciarelli

Tigre Azzurra | Platinette

Baby Alieno | Gigi e Ross

Pecorella | Alessandra Mussolini

Ritirati e fuori gara i Ricchi e Poveri, nei panni del primo Baby Alieno.

🎉🎉🎉Grazie per averci seguito anche durante questa coloratissima e incredibile seconda edizione🎉🎉🎉#IlCantanteMascherato @milly_carlucci pic.twitter.com/3kUyDXkvdY — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) February 26, 2021

Questa seconda edizione, a dispetto della prima, ha tenuto alta la suspance sull’identità delle maschere fino all’ultima puntata. Alcune, tuttavia, erano praticamente impossibili da indovinare: al di là della voce super modificata, alcuni indizi erano davvero assurdi o impensabili: Max Giusti diceva in continuazione ‘benedetta giuria’ perché sua moglie si chiama Benedetta, mentre Simone Montedoro aveva citato il nome di Carolina perché era la sua fidanzatina di quando era piccolo. Insomma… Immagino Milly Carlucci così mentre aiutava a scrivere indizi incomprensibili.