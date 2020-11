Il Cantante Mascherato è un format di grande successo in tutto il mondo e proprio in queste settimane è in onda in svariati paesi. Se in Spagna la prima eliminata è stata Georgina Rodriguez (e nel cast c’è anche Albano sotto la maschera del Girasole), in Francia hanno potuto vantare la presenza di Itziar Ituño, la Lisbona della Casa di Carta.

Fra gli indizi dati per scoprire la sua identità le bandiere di Giappone, Portogallo e Kenia (per citare i personaggi de La Casa di Carta, ovvero Tokyo, Lisbona e Nairobi), il dirigibile, una scena in cui sono piovuti letteralmente soldi, il gesto del Professore di sistemarsi gli occhiali sul naso e – ovviamente – la celebre lavagna dove sono state tenute le lezioni per prepararsi al colpo.

Risultato? Itziar Ituño è la Ballerina de Il Cantante Mascherato.

Quanto mi manca questo show.