Il Cantante Mascherato tornerà con la seconda edizione fra circa due settimane e sull’ultimo numero di DiPiù (via BlogTvItaliana) ci sono le foto di tutti i costumi in gara, dal Gatto alla Giraffa: uno zoo in diretta su Rai Uno.

Se lo scorso 2020 abbiamo visto scendere in pista maschere come il Barboncino, l’Unicorno, il Pavone ed il Mastino Napoletano, quest’anno troveremo sul palco la Pecora, il Baby Alieno ed il Lupo.

A svelare tutte le nove maschere in gara c’ha pensato il nuovo promo di Rai Uno, rivelando che ben otto sono di animali, mentre l’unica non appartenente a quel mondo è quella dell’Alieno. Una scelta bizzarra, ma da rispettare.

Il Cantante Mascherato 2021, le maschere

Baby Alieno

Farfalla

Gatto

Giraffa

Lupo

Orsacchiotto

Pappagallo

Pecorella

Tigre Azzurra

Ecco le prime immagini posate delle nuove maschere in gara a Il Cantante Mascherato 2. Le foto sono apparse sul settimane Di Più TV. Pubblicato da Tv Italiana su Mercoledì 13 gennaio 2021

Milly Carlucci spiega perché non ha confermato Guillermo Mariotto a Il Cantante Mascherato

Intervistata da DiPiù, Milly Carlucci ha confermato l’addio a Guillermo Mariotto per la giuria de Il Cantante Mascherato, spiegandone così il perché:

“Dopo l’immenso lavoro fatto a Ballando con le Stelle, non volevo spremerlo oltre e sovraesporlo. Sarebbe stato nocivo per lui”.

Notizia data settimane prima da Dagospia.