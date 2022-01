Se Milly Carlucci a Ballando con le Stelle ama confermare in blocco la giuria anno dopo anno a Il Cantante Mascherato i nomi cambiano in continuazione.

La prima edizione abbiamo visto Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Ilenia Pastorelli e Guillermo Mariotto; mentre nella seconda questi ultimi due sono stati sostituiti da Caterina Balivo e Costantino Della Gherardesca.

Come riporta TvBlog, anche nella terza edizione de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci avrebbe arruolato due nuovi giudici confermando nel bancone dei giurati solo Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo. Via Patty Pravo e via Costantino Della Gherardesca, che ha firmato un contratto di esclusiva con Sky.

Chi prenderà il posto di Patty e Costantino? Sempre secondo il noto portale televisivo in pole position potrebbero esserci Arisa, Morgan ed Iva Zanicchi. I primi sono reduci da un’edizione di successo di Ballando con le Stelle, mentre la Zanicchi ricoprirebbe la quota ‘over’ in previsione del prossimo Festival di Sanremo.

Il Cantante Mascherato, giro di valzer fra ipotetici vip ed ipotetiche maschere

Se Ivana Spagna, Paolo Kessisoglu, Giorgio Panariello, Cristina D’Avena, Fiordaliso, Enrico Brignano, Marco Carta, Pierpaolo Pretelli (e forse) Sabrina Salerno potrebbero essere i vip arruolati da Milly Carlucci (via Nuovo Tv) capitolo a parte avrebbero le maschere in gara. Il portale BlogTvItaliana ha stilato una classifica delle maschere (non ancora apparse in Italia) che sono state maggiormente sfruttate negli altri paesi. Fra loro troviamo il Robot, il Drago, il Panda, il Camaleonte, la Rana, l’Ape Regina, il Maialino, la Banana, il Cigno, la Vedova Nera ed il Sole.