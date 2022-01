Il Cantante Mascherato sta per tornare con la sua terza edizione e per ovvie ragioni il toto-cast è più ipotetico che ufficiale. Come da prassi, infatti, non sappiamo chi si nasconde sotto le maschere in gara fin quando il vip in questione non sarà eliminato.

Tuttavia il toto-cast piace sempre molto e per questo motivo il settimanale Nuovo Tv di Riccardo Signoretti ha stilato una lista di ipotetici concorrenti. Dalla cantante Ivana Spagna e l’attore Paolo Kessisoglu, al comico Giorgio Panariello fino ad arrivare a Cristina D’Avena. Non mancherebbero infine volti come Fiordaliso, Enrico Brignano, Marco Carta (che seguirebbe – per l’ennesima volta – le orme di Valerio Scanu), Pierpaolo Pretelli e Sabrina Salerno, terza classificata a Ballando con le Stelle.

I nomi sono sulla carta tutti papabili, anche se l’ultimo potrebbe essere irrealizzabile. Come scritto da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, Sabrina Salerno sarebbe in procinto di trasferirsi momentaneamente in Lituania per uno show musicale.

“Prima Sanremo poi Ballando con le Stelle: la bombastica Sabrina Salerno sta vivendo una seconda giovinezza artistica. La showgirl è amata anche all’estero e molto presto partirà per la Lituania dove dovrebbe partecipare a un talent show dedicato alla musica italiana vestendo i panni di giudice. Attenzione, ci rubano la Salerno!”.

Il Cantante Mascherato, giro di valzer fra ipotetici vip ed ipotetiche maschere

Se Ivana Spagna, Paolo Kessisoglu, Giorgio Panariello, Cristina D’Avena, Fiordaliso, Enrico Brignano, Marco Carta, Pierpaolo Pretelli (e forse) Sabrina Salerno potrebbero essere i vip arruolati da Milly Carlucci, capitolo a parte avrebbero le maschere in gara. Il portale BlogTvItaliana ha stilato una classifica delle maschere (non ancora apparse in Italia) che sono state maggiormente sfruttate negli altri paesi. Fra loro troviamo il Robot, il Drago, il Panda, il Camaleonte, la Rana, l’Ape Regina, il Maialino, la Banana, il Cigno, la Vedova Nera ed il Sole.