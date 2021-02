Venerdì sera la finale de Il Cantante Mascherato si scontrerà con la semifinale del Grande Fratello Vip. Milly Carlucci ha studiato una novità davvero interessante per l’ultima puntata del suo show. La conduttrice Rai ha appena annunciato che venerdì arriveranno quattro famosi artisti a cantare insieme alle maschere rimaste in gara. Non si tratta di cantanti qualunque, quella volpina di Milly ha scelto anche dei nomi che erano stati tirati in ballo dalla giuria e dal pubblico.

Anna Tatangelo (che per molti era nascosta dentro la Farfalla) duetterà con il Lupo, Red Canzian (che anche Francesco Facchinetti pensava fosse il Pappagallo) canterà con la Farfalla, Rita Pavone si esibirà con il Pappagallo e Cristina D’Avena salirà sul palco con l’adorabile Orsetto.

Non so voi, ma io non vedo l’ora di godermi l’esibizione di Cristina e Orsetto, magari sulle note di una sigla della D’Avena.

Arrivano quattro ospiti per la finale de #IlCantanteMascherato: duetteranno con le maschere Anna Tatangelo, Rita Pavone, Cristina D’Avena e Red Canzian. Lo ha annunciato @milly_carlucci a #LaVitainDiretta — Borraccino (@borraccino_) February 23, 2021

Ma Milly che mette le maschere a duettare con i principali quotati per altre maschere??? Che mastermind venerdì si prospetta una serata frizzantina di follia #IlCantanteMascherato — scarlet 🌼 (@ravenosh_) February 23, 2021

Sono quasi tutti convinti che con questa mossa la Carlucci abbia sfatato alcune ipotesi. Ma sarà davvero così? Dovremo vedere quanto tempo passerà da un’esibizione e l’altra, perché la presenza della Tatangelo in coppia con il Lupo non significa che Anna non possa essere dentro alla Farfalla. In ogni caso Milly è riuscita a mescolare le carte ancora una volta.