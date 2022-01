Il Cantante Mascherato sta per tornare con la terza stagione che debutterà esattamente il prossimo 11 febbraio e ci terrà compagnia ogni venerdì fino alla finalissima prevista per il 25 marzo.

Nel dettaglio la trasmissione andrà in onda per 6 puntate: le prime 3 a febbraio e le ultime 3 a marzo, spezzate dallo speciale su Lucio Dalla in onda il 4 marzo, giorno del suo compleanno. Quest’anno, infatti, saranno già 10 anni che il cantante ci ha lasciato.

Tornando a Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci nel promo attualmente in onda su Rai1 anticipa che le maschere saranno ben 12.

“Torna Il Cantante Mascherato, lo show più misterioso della tv” – dice la Carlucci – “Una gara tra dodici personaggi famosi la cui identità è segreta e che cantano nascosti dietro una meravigliosa maschera. Nelle scorse edizioni, tra gli altri, abbiamo smascherato Red Canzian, Albano, Orietta Berti, Arisa, Teo Mammuccari, i Ricchi e Poveri. E quest’anno chi canta dietro la maschera?”.

Il Cantante Mascherato: arriva Arisa

Secondo gli ultimi rumor – via SuperGuidaTv – Arisa (che durante la prima edizione de Il Cantante Mascherato ha vestito i panni del Barboncino) potrebbe tornare in qualità di giurata, prendendo il posto di Patty Pravo. Sarebbero confermati invece Flavio Insinna, Caterina Balivo, Costantino Della Gherardesca e Francesco Facchinetti, anche se quest’ultimo potrebbe cedere il suo posto a Morgan, altro nome che circola nei corridoi di Rai1.

Chi saranno i protagonisti che vestiranno le 12 maschere?

Alla prima edizione hanno partecipato Teo Mammucari (vincitore), Al Bano, Alessandro Greco, Valerio Scanu, Fausto Leali, Emanuela Aureli ed Orietta Berti. Durante la seconda edizione abbiamo invece visto Red Canzian (vincitore), Mietta, Max Giusti, Simone Montedoro, Sergio Assisi, Katia Ricciarelli, Mauro Coruzzi, Gigi e Ross, Alessandra Mussolini ed i Ricchi e Poveri.