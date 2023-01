Il Cantante Mascherato 2023: quando inizia, chi sono i giudici e spoiler sul primo concorrente

Ci siamo, fra meno di due mesi Il Cantante Mascherato tornerà con la quarta stagione. Sarà sempre condotta da Milly Carlucci che cura anche la direzione artistica. La data del calcio d’inizio è quella del 18 marzo e durerà in tutto sei puntate.

Al contrario dell’edizione del 2021 (che è durata sette puntate), Il Cantante Mascherato 2023 dura una settimana meno. In compenso è stato promosso al sabato sera. Questa sarà la prima volta che lo show delle maschere si scontrerà con gli Amici di Maria De Filippi. E sappiamo benissimo quanto Queen Mary sia una sanguinaria negli ascolti. Riuscirà la Carlucci a portare dei buoni risultati in casa Rai?

Quel che è certo – e che già sapevamo – è che Arisa per ovvie ragioni non potrà sedere nuovamente in giuria (dato che è una delle professoresse di canto di Amici); al suo posto è stata chiamata una sua collega reduce da Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi. Anche Caterina Balivo, impegnata su La7, non tornerà. Il nome che la sostituirà sembrerebbe essere ricaduto su Christian De Sica, un tempo giudice di un altro talent di Rai1, il Tale e Quale Show di Carlo Conti.

Il Cantante Mascherato 2023, svelato il primo concorrente

Le notizie non sono però finite qua, dato che DavideMaggio.it nella giornata di ieri ha rivelato quello che sembrerebbe essere il primo vip arruolato da Milly Carlucci per vestire una delle maschere. Uno spoiler in piena regola, dato che Il Cantante Mascherato – così come è stato ideato – deve mantenere segretissimi tutti i nomi dei partecipanti. La scelta sarebbe ricaduta su Valeria Marini. Un nome che non è certo irreale (Valery da un decennio vive di reality e talent show) e che con ogni probabilità sarebbe riuscita a mantenere segreta la sua identità per mezzo secondo. Al pari del buon Cristiano Malgioglio.