La seconda stagione de Il Cantante Mascherato sta per tornare su Rai Uno e fra circa un mese si riapriranno le indagini per scoprire chi si nasconde sotto le varie maschere.

Se in questo 2020 abbiamo visto scendere in pista maschere come il Barboncino, l’Unicorno, il Pavone ed il Mastino Napoletano, il prossimo anno troveremo sul palco la Pecora, la Giraffa ed il Lupo.

A svelare tutte le nove maschere in gara c’ha pensato il nuovo promo di Rai Uno, svelando che ben otto sono di animali, mentre l’unica non appartenente a quel mondo è quella dell’Alieno. Una scelta bizzarra, ma da rispettare.

Il Cantante Mascherato 2021, le maschere

Alieno

Farfalla

Gatto

Giraffa

Lupo

Orso

Pappagallo

Pecorella

Tigre Azzurra

Che ne pensate? Ma soprattutto: chi si celerà dietro queste maschere?

