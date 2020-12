La seconda stagione de Il Cantante Mascherato sta per tornare su Rai Uno e fra circa un mese si riapriranno le indagini per scoprire chi si nasconde sotto le varie maschere.

Se in questo 2020 abbiamo visto scendere in pista e cantare maschere come il Barboncino, l’Unicorno, il Pavone ed il Mastino Napoletano, il prossimo anno troveremo sul palco la Pecora, la Giraffa ed il Lupo.

A svelare i bozzetti di come saranno le maschere del 2021 è stata Milly Carlucci con una serie di video che potete vedere qua:

La seconda edizione de Il Cantante Mascherato debutterà su Rai Uno il prossimo 29 gennaio, andando di fatto a scontrarsi con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che eleggerà il suo vincitore a metà febbraio, dopo circa cinque mesi di programma.

La sfida dello share fra Milly Carlucci e Alfonso Signorini ci sarà così per tre puntate: venerdì 29 gennaio, venerdì 5 febbraio e venerdì 12 febbraio.

Il Cantante Mascherato 2021, *NON LEGGERE SE NON VUOI SPOILER*

Secondo il settimanale Nuovo Tv, i vip che avrebbero sostenuto il provino della seconda edizione de Il Cantante Mascherato sono: Francesco Monte, Marco Carta (che di nuovo farebbe un programma dopo Valerio Scanu, amo), Virginia Raffaele, Serena Autieri, Riccardo Fogli e Roberta Lanfranchi.

Il Cantante Mascherato è prodotto da Endemol Shine Italia, la stessa casa di produzione che realizza Tale e Quale Show. I due programmi di Rai Uno hanno in comune che cercano vip che sanno cantare, per questo motivo non è da escludere il fatto che qualche maschera della prossima edizione sia stata pescata dalla rosa dei provinati da Carlo Conti.