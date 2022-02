Tananai non andrà all’Eurovision: lo ha confermato lo stesso cantautore in un’intervista a Vanity Fair.

Lo abbiamo sognato e sperato per molti giorni, per circa tre settimane. Adesso, però, è il momento di aprire gli occhi e accettare la realtà: Tananai non andrà all’Eurovision 2022. Lo ha confermato lo stesso cantautore di Sesso occasionale, ultimo classificato nell’edizione 20220 di Sanremo ma anche vera rivelazione della kermesse. Intervistato da Vanity Fair, il giovane cantautore ha parlato di questo argomento, ma anche in generale della sua avventura sanremese, della sua carriera e della sua vita, che sta rapidamente cambiando in queste settimane.

Tananai ‘rinuncia’ all’Eurovision

Secondo alcuni, Sanremo non poteva andare meglio di così per Tananai. Ma l’artista non è del tutto d’accordo: “Oddio, se l’avessi vinto e partecipassi all’Eurovision…“. Una battuta che fa ben comprendere che tipo di personaggio sia il cantautore milanese. Ironico, sarcastico, sempre pronto a prendere e prendersi in giro. Un ragazzo giovane che approccia alla vita con il mood forse più corretto: meglio ridere e divertirsi che drammatizzare per cose che di drammatico non dovrebbero aver proprio nulla.

Tananai (ph. Leandro Emede)

Ad esempio, la sua ormai certa assenza dall’Eurovision. Tutti lo avrebbero voluto protagonista anche a Torino, e sui social in molti hanno spinto per cercare di mandarlo attraverso i più disparati Paesi: non solo San Marino (che ha poi scelto Achille Lauro), ma anche Azerbaijan, e Svizzera. Dopo un appello del cantautore, era stata addirittura l’ambasciatrice elvetica ad accendere le speranze, invitando Tananai in sede per un’audizione. ma si è trattato di una boutade, come confermato dal cantautore: “Ho ancora molto da imparare: andare a Sanremo e arrivare ultimo è ok. Ma all’Eurovision c’è il rischio di scottarsi davvero“.

Tananai parla della fidanzata

Ampio spazio è stato dato nell’intervista all sua vita privata e al sesso, protagonista della sua canzone e della sua vita. Il cantautore ha confermato di essere fidanzato, ma anche di aver fatto uso delle app di incontri in passato, senza peraltro aver mai concluso niente.

Più che le app e i social, per ottenere quacosa bisogna utilizzare i vecchi metodi, secondo Tananai: “Come si fa? Tirando la maglietta e chiedendo: ‘Hey, scusa, ti va?’. Ma no, vai fuori a bere e dici due stron*ate. Funziona“. Per quanto riguarda esperienze diverse nel sesso, ha invece chiarito di essere in questo momento non solo fidanzato, ma anche etero in maniera convinta. Tuttavia, la sua filosofia prevede il “mai dire mai“. Non chiude le porte a nulla, il giovane artista, consapevole dei suoi limiti e di quelli di una vita che è breve, troppo breve, per lasciarsi sfuggire le occasioni che capitano.

Di seguito il video di Sesso occasionale: