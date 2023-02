il cantante di Sanremo adora i cani

Mr Rain, cantante in gara a Sanremo 2023, possiede un grande amore per i suoi due cani e ne va molto fiero: ecco Tokyo e Sushi.

Supereroi si è piazzata al terzo posto al Festival di Sanremo 2023 e la canzone di Mr. Rain ha raggiunto il cuore di molte persone diventando un successo e scalando le classifiche di streaming. L’impegno che l’artista ha dedicato durante la settimana del Festival, tuttavia, lo ha tenuto lontano dai suoi due grandi amori, ovvero Tokyo e Sushi.

Tokyo e Sushi: i cani che Mr. Rain ama profondamente

Dopo una settimana lontano dai suoi amati due cani, Mr. Rain, alias di Mattia Balardi, non vedeva l’ora di tornare da loro, dai suoi due piccoli supereroi. Tokyo è una bellissima Husky, mentre Sushi è una Shiba Inu. Le due cucciole vivono insieme al cantante da circa tre anni a Milano, dove vi si è trasferito da Desenzano Del Garda.

Il nome delle due cucciole svela un particolare sugli interessi del cantante di Supereroi, ovvero il suo amore per il Giappone, amore che non riserba di dare alle due cagnoline. Durante un’intervista per Sanremo ha raccontato che si commuove al solo parlare di loro perché riceve talmente tanto amore dalle cagnoline che non sa come esprimerlo. Da anni aveva il desiderio di prendere un cane e dopo aver accolto Tokyo, si è trovato talmente tanto bene che dopo sei mesi è arrivata Sushi.

“Purtroppo non possono essere qui a Sanremo, sono i miei migliori amici. Non saprei vivere senza di loro. Adesso sono da un’amica e non vedo l’ora di riabbracciarle“, ha riferito Mr. Rain. Il cantautore ha anche ammesso che le sue cagnoline sono anche le sue muse e lo ispirano a trovare le parole giuste da buttare giù.

Mentre sul suo account Instagram pubblica principalmente post e sponsorizzazioni legati al suo lavoro, su TikTok regala momenti molto dolci dove si ritrae con le sue due cagnoline. I suoi account, durante il festival, sono cresciuti a dismisura, raggiungendo i 614 mila follower e 5.6 milioni di visualizzazioni nei video.