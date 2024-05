Il cantante dei Paesi Bassi beccato dopo la sospensione dall’Eurovision

Giornata surreale quella di ieri a Malmo, tra proteste contro Israele, fischi per Eden, la delegazione spagnola in rivolta e la sparizione del cantante dei Paesi Bassi. Il nome di Joost Klein infatti ieri è scomparso dalla lista del Jury Show. L’organizzazione dell’Eurovision Song Contest ha fatto sapere che stanno indagando su un incidente che avrebbe coinvolto l’artista olanedese.

A pochi minuti dallo show di ieri per la giuria, l’EBU ha aggiornato sulla situazione di Klein: “L’incidente relativo a Joost Klein è ancora in discussione. Finché l’investigazione continua, Joost Klein quindi non si esibirà. La sua esibizione di ieri sera sarà utilizzata nuovamente e votata dalla giuria“. Nel Jury show infatti hanno trasmesso la performance di Joost della seconda semifinale.

Il cantante dei Paesi Bassi Beccato da una giornalista.

Ieri quello di Joost è stato il nome più chiacchierato sui social, qualcuno ha fatto notare che dai suoi camerini era sparita anche la targhetta e la bandiera con scritto sopra Netherlands, altri hanno ipotizzato che avesse già lasciato Malmo. Una tv svedese invece ha fatto sapere che per il cantante dei Paesi Bassi potrebbe arrivare una squalifica visto che avrebbe avuto uno scontro fisico con un fotografo.

In tutto questo caos, una giornalista è riuscita a trovare Joost e gli ha posto diverse domande: “Come stai? Su cosa stanno investigando? Che cosa avresti fatto? Non mi vuoi rispondere? Cos’hai fatto secondo loro? Di cosa ti accusano? Quali sono i tuoi sentimenti? Tu come stai? Nulla? Non mi rispondi?“.

Klein ha vestito il suo miglior sorriso, in maniera molto educata ha augurato buona giornata alla donna, ma non ha risposto a mezza domanda, un muro di gomma. Qualcosa di serio deve essere accaduto, altrimenti non ci sarebbe stata questa sospensione e soprattutto Joost avrebbe smentito i rumor ai microfoni della giornalista che l’ha fermato.