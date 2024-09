Il cane Tilly mostra al fidanzato della sua padrona chi comanda in casa: “Non hai alcun potere qui!”

Tilly, un Golden Retriever, è diventato una vera star su TikTok grazie alla sua personalità giocosa e alla sua abilità nel procrastinare l’ora della nanna. Sulla sua pagina, @sillytillythegoldenretriever, Tilly si mostra mentre esplora il mondo circostante, annusando fiori e cercando il suo peluche a forma di coniglio, tutto pur di evitare di andare a letto. La sua astuzia e il suo comportamento spensierato hanno conquistato milioni di utenti, rendendolo uno dei Golden Retriever più amati del momento.

Il momento della nanna è un vero spettacolo quando Tilly è coinvolto. In uno dei video virali, il suo papà umano cerca di convincerlo a spostarsi nella cuccia, ma Tilly ignora serenamente gli ordini, sdraiato con nonchalance sul pavimento. La dolcezza e i capricci di Tilly sembrano avere un forte potere persuasivo, e il suo sguardo “corrompente” rende difficile per il suo papà resistere alla tentazione di lasciarlo restare un po’ di più in giro.

Tilly non si limita a fare il monello in casa; la sua vivacità si estende anche ai giochi. In uno dei video, si nasconde con un’evidente impossibilità di rimanere invisibile, dimostrando ancora una volta il suo spirito giocoso. La didascalia di un video racconta che la madre ha chiesto al fidanzato di mettere a letto Tilly, ma la reazione del cane trascende qualsiasi tentativo di imporre una routine serale.

Inoltre, Tilly ha un compagno di giochi speciale: un coniglietto di nome Bunny, con cui condivide le sue avventure. La dinamica tra Tilly e Bunny aggiunge un ulteriore strato di divertimento e affetto alle sue interazioni domestiche. Infine, l’atteggiamento di Tilly sembra affermare che in casa sua, lui è il vero padrone e nessuno può togliergli il suo tempo di gioco e libertà.

La popolarità di Tilly evidenzia non solo l’affetto per i cani, ma anche il potere dei social media nel catturare e condividere momenti di vita quotidiana che coinvolgono animali domestici. Con la sua personalità vivace e spensierata, Tilly continua a deliziare il pubblico e a mostrare quanto possa essere divertente la vita con un cane.